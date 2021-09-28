СБУ затримала на КПВВ у Станиці Луганській колишнього топменеджера Київського БТЗ у справі 2014 року

Служба безпеки України затримала колишнього топменеджера Київського бронетанкового заводу за підозрою в розтраті 12 млн гривень, яка була скоєна у 2014 році.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Затриманому інкримінують привласнення грошей, виділених на модернізацію військової техніки.

Слідство вважає, що затриманий мав кілька фіктивних підприємств, яким на підставі фіктивних рахунків переводив гроші державного замовлення. Розрахунки здійснювалися або за завищеними тарифами, або взагалі за невиконані роботи. Таким чином відбувалося виведення бюджетних коштів і переведення їх у готівку.

Схема нібито діяла приблизно пів року, після чого в кінці 2014 року ексменеджер втік на окуповану територію Луганської області.

Його вдалося затримати через сім років під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією на КПВВ "Станиця Луганська". Чоловіку повідомили про підозру за ч.5 ст.191 (розтрата майна) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України і привезли у Київ для обрання запобіжного заходу в Дарницькому районному суді.

Нагадаємо, у 2014 році прокуратура повідомляла про розкрадання в Київському БТЗ 12 млн гривень шляхом укладання угоди на поставку 20 корпусів для БТР-3Е1 з одеським приватним підприємством, яке не було їх виробником і не мало відповідної ліцензії на торгівлю товарами військового призначення, а фактично здійснювало діяльність у сфері надання охоронних послуг.

Комерційній фірмі, яка навіть не знаходиться за вказаною в договорі адресою, було перераховано аванс у сумі 12 млн грн, хоча, згідно з чинним законодавством і за умовами договору, кошти мали бути перераховані постачальнику тільки після виконання ним замовлення.

Пізніше ця афера стала широко відомою завдяки розслідуванню "Слідство.Інфо" під назвою "Ігри в оборонку". Одним із ключових фігурантів цього розслідування був колишній фінансовий директор КБТЗ Едуард Ільїн, який досі значиться у розшуку на сайті МВС.

