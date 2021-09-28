На Сумщині під час завантаження техніки загинув військовослужбовець

27 вересня в Сумській області під час завантаження військової техніки військовослужбовець отримав травми, не сумісні з життям.

Про це повідомляє пресслужба Кролевецької міськради.

"Під час завантаження військової техніки 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону (в/ч А1476 ) загинув старший солдат Квокша В’ячеслав Володимирович, який опинився між двома транспортними засобами, та отримав травми не сумісні з життям", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що В’ячеслав Квокша 1996 року народження, проживав разом з батьками у селі Буйвалове.

У 2017 році був призваний на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом.

На даний час обставини смерті військовослужбовця з’ясовують.

Як повідомляли, наприкінці червня 20-річний нацгвардієць загинув під колесами потяга на Херсонщині.