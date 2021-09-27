Фарбування волосся - модні тренди осені 2021

Нова зачіска - відмінний спосіб боротьби з осіннім смутком. Дівчатам, які хочуть підняти собі настрій, варто задуматися про трендовом фарбуванні волосся. Цієї осені актуальні різні техніки і відтінки, тому варіанти можна підібрати на будь-який смак.

Обрамлення обличчя світлими пасмами

Такий варіант особливо підійде дівчатам з обгорілими на сонці волоссям. Як видно в трендах Instagram, контрастні і яскраві пасма біля обличчя, які були популярні навесні і влітку, віддали пальму першості світлим. Щоб образ був природним, колористи вибирають барвник на пару тонів світліше натурального кольору волосся і роблять переходи плавними. Таке фарбування зробить обличчя більш виразним і підкреслить глибину очей.

Блонд теплих відтінків

Платиновий блонд, про який всі мріяли пару років назад, зараз не в тренді. Холодні кольори йдуть далеко не всім, до того ж волосся, пофарбовані так само, потрібно постійно тонувати. Блондинкам варто звернути увагу на медову, пшеничну і карамельну палітру. Фарбування в теплих тонах підходить різним типажам, а в якості догляду досить підбирати якісні шампуні для збереження кольору.

Яскраві барви осені

Волосся мідних і червоних відтінків як ніколи актуальні цієї осені. Стилісти рекомендують звернути увагу на теплі і глибокі тони. Тим, хто боїться кардинальної зміни зовнішності, але хоче поекспериментувати, варто спробувати каштановий колір. Також можна доповнити образ яскравими пасмами. Виграшно виглядатиме і шоколадний відтінок в поєднанні з тонкими золотистими локонами.

При фарбуванні в відтінки мідно-червоної гами важливо підібрати хороший барвник. На сайтах топових рітейлерів, наприклад, Parfums , можна не тільки купити фарбу і догляд для волосся, але і отримати поради щодо вибору та використання косметичних продуктів.

Несподівано м'ятний

Якщо рожевими, фіолетовими і навіть синіми волоссям вже нікого не здивувати, але хочеться продовжити літній настрій, варто спробувати м'ятний відтінок. Цієї осені в тренді світлі, навіть напівпрозорі пастельні кольори. Щоб відтінок вийшов ідеальним, волосся перед нанесенням необхідно освітлити. Перед фарбуванням стилісти радять оцінити стан шкіри обличчя, так як м'ятний колір може підкреслити недоліки.

Чіткість ліній

Омбр і інші варіанти з плавними м'якими переходами відійшли на другий план. Зараз актуально фарбування кінчиків в яскраві кольори, різко контрастують з основним відтінком. При цьому межа повинна бути графична і чітка, як ніби вона накреслена під лінійку.

Тим, хто не може зважитися на різку зміну способу, стилісти радять спробувати «приховане фарбування». В цьому випадку фарбувальний склад наноситься тільки на нижній шар волосся: кольорові локони будуть помітні лише в русі або при певних типах укладання. Експериментуйте, і нехай ця осінь буде яскравою!