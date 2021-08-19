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Тепер можна недорого зігрітися і підготуватися до зими, не виходячи з дому

Літо наближається до кінця і вже температура за вікном різко знизилася. І якщо Ви звикли до тепла, варто задуматися про плед або легку ковдру, а можливо і про цілеспрямовану підготовку до зими. В цьому Вам допоможе український виробник домашнього текстилю - компанія «Mirson».

Українська фабрика «МірСон» вважається одним з кращих виробників ковдр, подушок, постільної білизни та іншого приладдя. І вона по праву неодноразово займала 1 місце в країні. Зараз же, виробник активно продає свою продукцію через офіційний сайт і оперативно доставляє товари по всій Україні. Якщо мова йде про Київ, то і зовсім обіцяють привезти замовлення протягом 3 годин.

На сторінці сайту можна знайти:

  • всі види ковдр: від недорогих літніх, до найтепліших пухових;
  • подушки під будь-які вимоги й будь-якої жорсткості;
  • постільна білизна з сатину, бязі, шовку і т.д.
  • покривала, пледи, наволочки й навіть матраци.

Кількість продукції, що випускається дуже велика і зможе задовольнити бажання навіть найвибагливіших і вимогливих покупців.

Як наповнювачі використовуються як перевірені, так і найновіші й прогресивні матеріали. Якщо Ви прихильник натурального пуху або екологічно чистих і натуральних матеріалів, то Ви безумовно знайдете багато цікавого для себе.

Цінова політика компанії влаштована так, що серед продукції можна знайти й недорогий текстиль, та ще й з хорошою знижкою, так і luxury комплекти - для тих, хто віддає перевагу виключно елітній продукції.

Найбільше компанія славиться своїми ковдрами - вони тут представлені 11-ма розділами, в яких можна вибрати не тільки новинку за розміром, але і за кольором, матеріалом і навіть теплоті. Особливо актуально це зараз, оскільки виробник пропонує 70% знижку на всі ковдри. На іншу продукцію теж, але ми дивимося виключно з точки зору ціни й рівня економії.

Найпростіше, звичайно ж, жителям столиці - бо вони зможуть відчути якість і переваги практично миттєво. Досить перейти на сайт і зробити замовлення. Купити ковдру в Києві - це просто.

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