Більшість українців не жалкують про розпад СРСР та проголосували б за проголошення незалежності, якби довелося.

Про це свідчить масштабне опитування групи "Рейтинг". Воно проводилось до Дня Незалежності і мало на меті визначити особливості мислення та позиції нового покоління українців, яке виросло після розпаду СРСР. 61% опитаних не жалкують зараз про розпад Радянського Союзу, 32% – жалкують. Серед молоді, що народилось після 1991 року це співвідношення сягає 80% проти 11%.

Проголошення незалежності України сьогодні загалом підтримали б 80% опитаних. Не підтримали б – лише 15%, вагалися з відповіддю – 5%.

Найбільше тих, хто ностальгує за СРСР, - на південному сході України, серед представників старшого покоління та менш забезпечених. Ностальгують за Радянським Союзом також ті, хто не підтримав би проголошення незалежності України, а також люди, які вважають свої найкращі часи вже в минулому.

Вплив радянського періоду на розвиток України 52% оцінили як нейтральний, 23% - як негативний, 18% - позитивний.

Учасники опитування вважають, що за Союзу була краща медицина (54%) та освіта (57%). Зараз краща свобода слова (77%) та умови для самореалізації (64%). Натомість, оцінки рівня життя розділилися порівну: по 43% вважають, що він був кращий як за часів Радянського союзу, так і в сучасній Україні. Молодші вважають, що сьогодні краще, старші – навпаки.

Опитування проводилось з 20 липня до 9 серпня включно методом телефонного інтерв'ю, в ньому взяли участь 20 тисяч осіб. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,0%.