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"Очікування вбиває": під Офісом президента вимагають підписати законопроєкт про воєнних злочинців

Законопроєкт 2689 перебуває у "підвішеному" стані вже 90 днів.

Фото: Lb.ua

Під Офісом президента у Києві відбулася акція на підтримку законопроєкту про воєнних злочинців. "Центр Громадянських Свобод" провів перфоманс "Очікування вбиває".

Як повідомляє кореспондент LB.ua з місця події, частину учасників акції примотали до стільців чорним скотчем, щоб показати, наскільки психологічно та фізично важко перебувати в полоні з малими шансами на свободу.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

За задумом організаторів перфоменсу, таким чином вони символічно демонструють, як затягування процесу підписання законопроєкту про воєнних злочинців паралізує систему правосуддя та відтерміновує покарання за воєнні злочини.

"Із самого початку війни правозахисники зібрали тисячі історій людей, який били, гвалтували, забивали в дерев’яні ящики, пропускали струм через статеві органи, відрізали кінцівки. Переважна більшість із цих людей були цивільними, і їх катували військові та представники незаконних збройних угруповань. На жаль, ця страшна практика триває досі, і наша держава не мала можливості цьому завадити, зокрема і через недосконалість кримінального законодавства щодо відповідальності за такі злочини", - зазначають правозахисники.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

20 травня Верховна Рада ухвалила проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права” (№2689). Минуло три місяці, однак законопроєкт і досі перебуває "на підписі у Президента".

Відповідно до статті 94 Конституції України прийнятий Верховною Радою закон підписується головою парламенту, який невідкладно направляє його президентові України. Президент протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

"Тобто законопроєкт р.н. 2689 вважається схваленим і має бути підписаним, але перебуває у "підвішеному" стані вже 90 днів. Фактично Володимир Зеленський вже у шість разів перевищив законний термін, коли має бути вирішена доля цього документу", - наголошують організатори акції.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Правозахисники та колишні полонені, які вижили у полоні, закликають президента якнайшвидше підписати законопроєкт 2689.

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