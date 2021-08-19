Поліція запобігла постачанню в Україну 1 мільйону фальшивих доларів

У Києві поліція ліквідувала міжнародний канал постачання підроблених грошей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що на території України діє злочинна група вихідців із країн Закавказзя та Азії. Зловмисники налагодили канал постачання та збуту підроблених доларів США. Фальшивки доправляли поза митним контролем через окупований Крим із Туреччини.

Для збуту фальшивих грошей зловмисники створили канал в одному з месенджерів. Там вони приймали замовлення та вели переписку з "покупцями", а "Товар" доставляли через поштові відділення та при особистих зустрічах. Гроші від покупців отримували на гаманці електронної платіжної системи та готівкою. Вартість фальшивих купюр варіювалася залежно від розміру замовлення і становила від 50 до 60% номінальної вартості доларів США.

Під час обшуківполіцейські вилучили у фігурантів понад 30 тис. підроблених доларів. Також було встановлено, що зловмисники планували доставити в Україну фальшивки загальним номіналом 1 мільйон доларів США.

18 серпня в Києві під час передачі 10 тис. підробок правоохоронці провели спецоперацію, до якої було залучено понад 100 правоохоронців. Силову підтримку забезпечували бійці підрозділів КОРДу та ТОРу. Крім того, на території Києва, Харкова, Маріуполя та Кривого Рогу були проведені 14 санкціонованих обшуків. Під час обшуків поліцейські вилучили підробленні кошти, засоби технічного зв’язку та автомобілі.

Фото: npu.gov.ua

Семеро найбільш активних учасників угруповання затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри за ч.2 ст. 199 Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжних заходів. За перевезення та збут підроблених грошей зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у липні СБУ затримала фальшивомонетника-росіянина, який перебуває в санкційних списках РНБО.