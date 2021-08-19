У ніч з 24 на 25 серпня метро Києва подовжить роботу на дві години

Також у святкові дні заплановані зміни в роботі столичного метрополітену - з обмеженням входу на деяких станціях.

У зв’язку з відзначенням Дня Державного Прапора та 30-ої річниці Незалежності України в Києві 23-24 серпня заплановані зміни в роботі метрополітену.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Так, 23 серпня протягом дня закриють вхід та вихід станції метро "Золоті ворота" на вулиці Володимирській.

24 серпня від початку руху до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро "Майдан Незалежності" та перехід на станцію "Хрещатик". Проїзд потягів здійснювати без зупинки на станції "Майдан Незалежності".

Також 24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро "Хрещатик" на Алеї Героїв Небесної Сотні.

У ніч на 25 серпня метрополітен продовжить роботу на дві години.

Зазначається, що в разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (початок о 18:30), в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська". А після закінчення концерту можливе обмеження входу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту".

Нагадаємо, 18 серпня відбулася перша репетиція параду до Дня Незалежності, ще дві проведуть 20 та 22 серпня. У ці дні на деяких вулицях Києва обмежено рух транспорту. Повний перелік вулиць опубліковано на сайті Київської міської державної адміністрації.