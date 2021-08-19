До пошуку дітей було залучено майже 250 осіб.

Учора ввечері на Закарпатті, поблизу села Порошкове Ужгородського району, зникли четверо дітей, які пішли в ліс збирати чорниці.

Їх знайшли вранці 19 серпня.

"Станом на 09:15 співробітниками ДСНС знайдено заблукалих дітей у задовільному стані, транспортовано до населеного пункту та передано представникам поліції", - повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Фото: ДСНС

Станом на 08:00 19 серпня пошуки дітей тривали. До пошукових робіт було залучено 73 особи та 8 одиниць техніки, 2 собаки, інформували в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"19 серпня о 01:10 від чергового Нацполіції до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збирання ягід та грибів в лісовому масиві поблизу с. Порошково Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей ромської національності (2007- 2014 р.н.)", - сказано в повідомленні.

В обласному управлінні поліції інформують, що до пошуку дітей залучено майже 250 осіб: весь особовий склад поліції Ужгородського районного управління поліції, співробітники Головного управління поліції Закарпаття, кінологи, придані сили, рятувальники, працівники лісової охорони та волонтери.

Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

"Уночі до поліції зателефонувала мешканка села Порошково Ужгородського району і повідомила, що діти її сестри пішли до лісу збирати ягоди, однак до пізнього вечора так і не повернулися. Рідні намагалися самостійно розшукати дітей, однак пошуки не дали результатів", - повідомляють в обласній поліції.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що життя дітей під загрозою, адже вночі температура в лісі опускалась до 9 градусів.

"Шукаємо: Миколу - 6 років, Людмилу - 5 років, Марійку - 7 років, Данієлу - 8 років. Микола - чорноволосий, худорлявий. Одягнений у чоботи, светр чорного кольору, чорні спортивні штани. Людмила - блондинка, худорлява. Одягнена у синю сукню та чобітки. Марійка - блондинка, худорлява. Одягнена у спортивку та чобітки. Данієла - світловолоса, худорлява. Одягнена в чорну сукню та чобітки", - повідомив голова МВС у фейсбуці.

Нагадаємо, 15 серпня у Карпатах відшукали 6-річного Олексія Стефанціва з Коломиї, який напередодні відстав від туристичної групи і загубився.