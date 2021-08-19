Учора ввечері на Закарпатті, поблизу села Порошкове Ужгородського району, зникли четверо дітей, які пішли в ліс збирати чорниці.
Їх знайшли вранці 19 серпня.
"Станом на 09:15 співробітниками ДСНС знайдено заблукалих дітей у задовільному стані, транспортовано до населеного пункту та передано представникам поліції", - повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Станом на 08:00 19 серпня пошуки дітей тривали. До пошукових робіт було залучено 73 особи та 8 одиниць техніки, 2 собаки, інформували в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"19 серпня о 01:10 від чергового Нацполіції до ДСНС надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збирання ягід та грибів в лісовому масиві поблизу с. Порошково Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей ромської національності (2007- 2014 р.н.)", - сказано в повідомленні.
В обласному управлінні поліції інформують, що до пошуку дітей залучено майже 250 осіб: весь особовий склад поліції Ужгородського районного управління поліції, співробітники Головного управління поліції Закарпаття, кінологи, придані сили, рятувальники, працівники лісової охорони та волонтери.
"Уночі до поліції зателефонувала мешканка села Порошково Ужгородського району і повідомила, що діти її сестри пішли до лісу збирати ягоди, однак до пізнього вечора так і не повернулися. Рідні намагалися самостійно розшукати дітей, однак пошуки не дали результатів", - повідомляють в обласній поліції.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що життя дітей під загрозою, адже вночі температура в лісі опускалась до 9 градусів.
"Шукаємо: Миколу - 6 років, Людмилу - 5 років, Марійку - 7 років, Данієлу - 8 років. Микола - чорноволосий, худорлявий. Одягнений у чоботи, светр чорного кольору, чорні спортивні штани. Людмила - блондинка, худорлява. Одягнена у синю сукню та чобітки. Марійка - блондинка, худорлява. Одягнена у спортивку та чобітки. Данієла - світловолоса, худорлява. Одягнена в чорну сукню та чобітки", - повідомив голова МВС у фейсбуці.
Нагадаємо, 15 серпня у Карпатах відшукали 6-річного Олексія Стефанціва з Коломиї, який напередодні відстав від туристичної групи і загубився.