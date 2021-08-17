В одній із клінік Києва викрили схему продажу немовлят - $70 тис. за дитину

Наразі встановили 16 фактів продажу дітей і ще 160 замовлень від іноземців.

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка здійснювала продаж дітей за кордон. Зловмисники створили товариство з обмеженою відповідальністю, яке надавало посередницькі послуги у межах програми сурогатного материнства.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

До складу групи входило п’ятеро осіб, зокрема – організатор, співорганізатор, два громадянина однієї з країн Східної Азії, а також лікар-уролог.

Рекламу про свої послуги вони розміщували в інтернеті. Діяли за відпрацьованою схемою: підшукували жінок, які за грошову винагороду - від 300 до 1000 доларів США погоджувались на фіктивні шлюби з іноземцями. Лікар оформлював фальшиві довідки щодо протипоказань для планування та виношування вагітності "дружинами". Це ставало підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Відтак "сімейним парам" підшукували сурогатних матерів. За виношування дитини жінкам платили від 6 до 8 тисяч доларів США.

Після народження немовляти мати оформлювала довіреність на право вивозу батьком-іноземцем дитини за кордон. За послуги зловмисників громадяни іншої держави платили близько 70 тисяч доларів США.

Наразі поліцейські встановили 16 фактів продажу дітей. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи. У них зазначена інформація щодо ще 160 замовлень від іноземців.

Викрили організовану злочинну групу в Печерському районі столиці.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) та ч.2. ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у липні подібну схему продажу немовлят викрили на Харківщині. За матеріалами СБУ, до складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини. Після проведених експертиз були виявлені факти недбалого ставлення медпрацівників центру до своїх обов’язків, що призвело до смерті немовлят.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура звинуватила київську клініку репродуктивної медицини в торгівлі новонародженими.

Минулого року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала заборонити українкам бути сурогатними матерями для іноземних громадян. У 2018 році до Верховної Ради вносили такий законопроєкт, але його так і не розглянули.