МВС розглядає можливість створення Центру протидії природнім стихійним лихам, – Монастирський

Центр діятиме в Україні, але буде допомагати й іншим країнам.

Фото: МВС

"МВС розробляє проєкт створення Центру протидії природнім стихійним лихам, який буде працювати в Україні, а потім допомагати й Європі у подоланні надзвичайних ситуацій", – заявив Денис Монастирський.

Очільник правоохоронного відомства подякував рятувальникам за ліквідацію пожеж у Греції та висловив сподівання, що набутий досвід стане у нагоді на службі державі. Монастирський зауважив, що минулого року Україна була змушена боротися зі стихією, цього року масштабні пожежі вирували в Туреччині та Греції.

Фото: МВС

"Я переконаний, що сила ДСНС та ваш досвід - кращих представників цієї служби, будуть і надалі служити Україні", - сказав він.

Понад 100 українських пожежників допомагали гасити пожежі в Греції з 6 серпня. Лісові загоряння в країні виникли через рекордну спеку та дії людей.

Зведеним загоном ДСНС ліквідовано окремі осередки пожежі по фронту понад 19 тисяч метрів, глибиною до 60 м, ліквідовано низову пожежу на площі 1,7 га та верхову площею 350 кв. метрів, врятовано два населених пункти Спатарі та Метохи, зокрема: 27 житлових будинків, культову споруду, 33 господарчі будівлі, зерносховище, притулок для собак, 54 вулики та стадо овець. Поблизу м. Каматріадес врятовано житловий будинок, 2 господарські будівлі, 13 вуликів, 23 гектари оливкового та інжирного саду.