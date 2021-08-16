Фото: ДСНС Рятувальники

До України повернулися вогнеборці, що брали участь у гасінні масштабних лісових пожеж на території Греції.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, спецрейс з Афін приземлився сьогодні у Міжнародному аеропорту “Київ”.

Зазначається, що зведений загін ДСНС у складі 100 чоловік зустріли Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, Голова ДСНС Микола Чечоткін, родини вогнеборців. Рятувальників привітали із поверненням та подякували їм за роботу.

“Від початку робіт зведеним загоном ДСНС ліквідовано окремі осередки пожежі по фронту понад 19 тис. метрів, глибиною до 60 м, ліквідовано низову пожежу на площі 1,7 га та верхову площею 350 кв. метрів, врятовано 2 населених пункти Спатарі та Метохи”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Греції протягом 5-6 серпня зафіксували 426 пожеж. Їх гасили 246 пожежників.

До гасіння пожеж залучені й сто українських рятувальників, які прибули до Греції 6 серпня ввечері.

Раніше повідомляли, що тисячам людей довелося евакуюватися через лісові пожежі біля Афін. З опіками госпіталізували кількох рятувальників.