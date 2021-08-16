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На Одещині горів склад із зерном

Завдяки оперативності одеських рятувальників було врятовано 30 тис. тонн зерна.

В Одеської області у неділю, 15 серпня, сталася пожежа на складах із зерном.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що завдяки оперативності одеських рятувальників було врятовано 30 тис. тонн зерна.

Фото: dsns.gov.ua

"15 серпня о 18:16 надійшло повідомлення про загорання складу ТОВ «ТІС-міндобрива». По прибуттю на місце події, встановлено, що сталось загорання покрівлі окремо розташованої складської будівлі розмірами 180х50х15м. О 19:30 пожежа ліквідована на площі 1000 кв. м", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток - встановлюються.

Фото: dsns.gov.ua

До ліквідації пожежі від ДСНС залучались 18 одиниць техніки та 69 рятувальників, від Місцевої пожежної команди "Візирка" - 1 одиниця техніки та 3 працівника, від Добровільної пожежної команди ТОВ "ТІС" - 3 одиниці техніки та 9 осіб.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше в Києві сталась пожежа в гаражному кооперативі на Видубичах.

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