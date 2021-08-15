Третину областей попереджають про пожежну небезпеку

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про пожежну небезпеку у низці регіонів країни.

Як інформує УкрГідрометцентр, сьогодні небезпечно буде у Харківській, Луганській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Рівненській, Вінницькій областях.

А у понеділок, 16 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у північних, центральних, Тернопільській, Хмельницькій, Харківській та Луганській областях.

Нагадаємо, Міжурядова група експертів з питань змін клімату заявила, що вони відбуваються у всіх регіонах Землі. Єдиний спосіб обмежити зміну клімату - негайно на глобальному рівні скоротити викиди вуглекислого газу та інших парникових газів.

Якщо цього не зробити, то зупинити глобальне потепління не вдасться не тільки на рівні 1,5°C (понад температуру доіндустріального періоду 1850-1900 рр.), але й на рівні 2°C. Кліматологи вважають, що світ перейде поріг у 1,5°C вже протягом наступних 20 років.