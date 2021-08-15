Внаслідок сутичок на Банковій постраждав мітингувальник, семеро поліцейських та нацгвардійці (оновлено)
Внаслідок сутичок на Банковій постраждав мітингувальник, семеро поліцейських та нацгвардійці (оновлено)
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
У Києві після акції націоналістів на Банковій побили журналіста
У Києві після акції націоналістів на Банковій побили журналіста
Суд МН17: Гіркін просить допомоги з РФ, терорист «Лєший» свідчить про військових з екіпажу «Бука»
Суд МН17: Гіркін просить допомоги з РФ, терорист «Лєший» свідчить про військових з екіпажу «Бука»
Обрано трьох фіналістів конкурсу на главу Бюро економічної безпеки
Обрано трьох фіналістів конкурсу на главу Бюро економічної безпеки
На Донбасі російський найманець напідпитку розстріляв трьох бойовиків та чотирьох цивільних, - ГУР МО
На Донбасі російський найманець напідпитку розстріляв трьох бойовиків та чотирьох цивільних, - ГУР МО
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
Тернопільський Чортків
Тернопільський Чортків
ГоловнаСуспільствоЖиття

Третину областей попереджають про пожежну небезпеку

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться протягом двох днів.

Третину областей попереджають про пожежну небезпеку
Фото: uk.wikipedia.org

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про пожежну небезпеку у низці регіонів країни.

Як інформує УкрГідрометцентр, сьогодні небезпечно буде у Харківській, Луганській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Рівненській, Вінницькій областях.

А у понеділок, 16 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у північних, центральних, Тернопільській, Хмельницькій, Харківській та Луганській областях.

Нагадаємо, Міжурядова група експертів з питань змін клімату заявила, що вони відбуваються у всіх регіонах Землі. Єдиний спосіб обмежити зміну клімату - негайно на глобальному рівні скоротити викиди вуглекислого газу та інших парникових газів.

Якщо цього не зробити, то зупинити глобальне потепління не вдасться не тільки на рівні 1,5°C (понад температуру доіндустріального періоду 1850-1900 рр.), але й на рівні 2°C. Кліматологи вважають, що світ перейде поріг у 1,5°C вже протягом наступних 20 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також