Кілька чоловіків били кореспондента руками і ногами.

Фото: bykvu.com

Журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного побили в суботу після акції націоналістів на Банковій.

Кілька осіб наздогнали його та почали в агресивній формі вимагати видалення зроблених ним фотографій, пише видання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

"Під час сьогоднішньої акції на вулиці Банковій група чоловіків перешкоджала професійній діяльності одного із представників ЗМІ та побили його. Наразі поліцейські встановлюють осіб зловмисників. Працівники поліції встановлюють усі обставини інциденту, а також свідків та очевидців події", - повідомила пресслужба поліції Києва.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу.

На Кужельного напали вже вдруге за останній місяць.

21 липня його побили під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, який переїхав з Білорусі до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка і якому загрожувала депортація. Кужельний розповів, що його вдарили по обличчю, плюнули в нього, штовхали й погрожували, вимагали залишити суд.