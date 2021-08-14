У Київській області поліція викрила осіб, які засмітили промисловими відходами понад 10 га земель.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

З початку року на території Київщини почали виявляти численні осередки засмічення території промисловим сміттям, яке могло спричинити небезпеку для життя і здоров’я громадян. Особливо масштабним стало незаконне відвантаження сміття у Обухівському, Білоцерківському та Броварському районах.

Поліція встановила осіб, які вивозили промислові відходи та вивантажували їх у місцях, не пристосованих для утилізації сміття. Так днями, правоохоронці здійснили огляд засміченої ділянки в Миронівці та провели обшук автомобіля “Камаз”, під час якого вилучили зразки промислових відходів, товарно-транспортні накладні та сам вантажний автомобіль.

Під час санкціонованого огляду ще однієї земельної ділянки на Обухівщині, куди також зволили промислове сміття, вилучили транспортні засоби – трактори, які за попередньою інформацією, маскували сміття землею. З місць засмічення екологи відібрали зразки промислових відходів для подальшого дослідження.

На підставі ухвали слідчого судді правоохоронці провели обшук на одному із картонно-паперових комбінатів Обухівського району, під час якого виявили та вилучили документацію, а також відібрали зразки промислового сміття, яке вивозилось з території комбінату в різні райони Київської області.

“Викрили злочинну діяльність працівники відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Київській області, кримінальна поліція та управління превентивної діяльності поліції Київщини, працівники Обухівського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. До заходів було також залучено екологів Київщини”, – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поліція Київщини закликає громадян повідомляти про можливі випадки засмічення території.

Нагадаємо, у жовтні Служба безпеки України викрила схему незаконної утилізації шкідливих відходів промислового виробництва в Чернігівській області.