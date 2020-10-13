СБУ викрила порушення екологічних норм під час утилізації промислових відходів на Чернігівщині

Служба безпеки України викрила схему незаконної утилізації шкідливих відходів промислового виробництва в Чернігівській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За попередніми даними, представники підприємства, яке виробляє картонну і паперову продукцію, налагодили механізм нелегального вивозу відходів для ухилення від фінансових витрат на їх безпечну переробку. Для цього вони уклали фіктивні договори з комерційними структурами на транспортування і утилізацію відпрацьованих промислових матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що фігуранти вивозили виробничі відходи на територію селища однієї з окремих територіальних громад регіону.

Правоохоронці виявили несанкціоноване звалище, на якому знаходилось майже 500 тонн відходів підприємства.

Наразі здоров’ю громадян нічого не загрожує.

Нагадаємо, на сьогодні Україна залишається єдиною країною в Європі, де виробники пакування не несуть відповідальності за свої відходи. Середньостатистичний європеєць витрачає на рік 115-120 євро на роботу з його побутовими відходами. Українець не витрачає навіть 5 євро.