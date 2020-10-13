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СБУ викрила порушення екологічних норм під час утилізації промислових відходів на Чернігівщині

Наразі здоров’ю громадян нічого не загрожує.

СБУ викрила порушення екологічних норм під час утилізації промислових відходів на Чернігівщині
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України викрила схему незаконної утилізації шкідливих відходів промислового виробництва в Чернігівській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За попередніми даними, представники підприємства, яке виробляє картонну і паперову продукцію, налагодили механізм нелегального вивозу відходів для ухилення від фінансових витрат на їх безпечну переробку. Для цього вони уклали фіктивні договори з комерційними структурами на транспортування і утилізацію відпрацьованих промислових матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що фігуранти вивозили виробничі відходи на територію селища однієї з окремих територіальних громад регіону.

Правоохоронці виявили несанкціоноване звалище, на якому знаходилось майже 500 тонн відходів підприємства.

Наразі здоров’ю громадян нічого не загрожує.  

Нагадаємо, на сьогодні Україна залишається єдиною країною в Європі, де виробники пакування не несуть відповідальності за свої відходи. Середньостатистичний європеєць витрачає на рік 115-120 євро на роботу з його побутовими відходами. Українець не витрачає навіть 5 євро.

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