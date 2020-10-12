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Окупанти відкривали вогонь з гранатометів біля Авдіївки

Втрат серед військових немає.

Окупанти відкривали вогонь з гранатометів біля Авдіївки
Фото: facebook.com/ato.news

З початку добии, 12 жовтня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації - противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі Авдіївки.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - йдеться у вечірньому зведенні.

На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Інші складові сил оборони продовжують виконувати завдання в зоні ООС. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 5,5 гектарів території та передано на знищення 71 вибухонебезпечний предмет.

Відновлювальні роботи протягом минулого дня не проводились.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у інтерв'ю BBC заявив, що вірить у можливість мирної угоди з президентом РФ Володимиром Путіним про повернення окупованих територій.

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