Окупанти у неділю чотири рази порушили перемир'я на Донбасі

З початку поточної доби противник стріляв біля Авдіївки.

Минулої доби, 11 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Мар'їнки противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська і Зайцевого - зі стрілецької зброї. Крім того, вогневу активність російських найманців зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Ломакине.

"З початку поточної доби, 12 жовтня, противник зробив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета і підствольного гранатомета в районі Авдіївки", - додали в штабі.

На інших ділянках на всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, станом на 17.00 неділі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму "тиші" з боку російсько-окупаційних військ.

Упродовж 10 жовтня проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.