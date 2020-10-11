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У Яремчі автомобіль злетів в урвище: двоє людей загинули, троє у лікарні

У водія відібрали кров на аналіз щодо стану сп’яніння.

У Яремчі автомобіль злетів в урвище: двоє людей загинули, троє у лікарні
Фото: Національна поліція

У Яремчі автомобіль злетів в урвище, внаслідок чого загинули двоє людей, троє постраждали. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

ДТП сталося на трасі Н-09 "Мукачево-Івано-Франківськ-Львів". 

“Водій автомобіля "Volkswagen Touareg" не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги і з'їхав в урвище. В транспортному засобі крім водія, були ще четверо пасажирів. У результаті аварії на місці події загинули пасажири: 31-річний мешканець Яремче і 24-річний мешканець Чернівецької області. Ще троє людей з Буковини доставлені у медзаклад”, - йдеться у повідомленні.

У 27-річного водія закрита черепно-мозкова травма і перелом лопатки, у 25-річного пасажира струс головного мозку і політравма, у 24-річного пасажира перелом кісток черепа та інші травми.

У водія відібрали кров на аналіз щодо стану сп’яніння.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одеській області легковик в’їхав у вантажівку. Одна людина загинула, чоловіка та дитину госпіталізували у тяжкому стані.

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