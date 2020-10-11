Під час пожежі у харківській багатоповерхівці загинув чоловік

Попередня причина виникнення пожежі - необережне поводження із вогнем під час куріння.

У Харкові сталася пожежа у 12-поверховому будинку, внаслідок якої загинула людина. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася увечері, 10 жовтня, на вулиці Кричевського. Загорання виникло у квартирі на першому поверсі.

"На момент прибуття вогнеборців у кімнаті квартири горіли меблі та домашні речі на площі 8 кв.м. Через сильне задимлення верхніх поверхів бійцям довелось організувати евакуацію мешканців всього під’їзду", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники вивели з будинку 33 мешканців.

Під час проведення розвідки у палаючій оселі виявили тіло чоловіка 1969 року народження, він був власником помешкання.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем під час куріння.

Нагадаємо, сьогодні у Львові через отруєння чадним газом померла 18-річна дівчина, ще двоє мешканців квартири потрапили до лікарні.