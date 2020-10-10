Бойовики стріляли з підствольного гранатомета біля Водяного

З початку доби, 10 жовтня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Донбасі зафіксовано одне порушення домовленостей про припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
Зазначається, що в районі населеного пункту Водяне бойовики здійсннили один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.
"Ворожі постріли не становили загрозу життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, упродовж 9 жовтня проросійські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню - біля Шумів.