Бойовики стріляли з підствольного гранатомета біля Водяного

З початку доби зафіксоване одне порушення режиму тиші на Донбасі.

З початку доби, 10 жовтня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Донбасі зафіксовано одне порушення домовленостей про припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Зазначається, що в районі населеного пункту Водяне бойовики здійсннили один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

"Ворожі постріли не становили загрозу життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж 9 жовтня проросійські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню - біля Шумів.