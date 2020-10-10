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У Херсоні чоловік влаштував стрілянину у парку, є поранений

У місті та прилеглих районах оголосили спецоперацію “Сирена”.

У Херсоні чоловік влаштував стрілянину у парку, є поранений
Фото: hr.npu.gov.ua

У Херсоні невідомий влаштував стрілянину у парку, поранено 35-річного чоловіка. Про це повідомили в обласній поліції.

Близько 22:30 у п’ятницю, 9 жовтня, у поліцію повідомили про закривавленого чоловіка на набережній парку "Слави".

Заявник також повідомив, що причетним до скоєння злочину може бути чоловік, який пересувається іномаркою  з реєстраційними номерами однієї з європейських країн. 

"Поліцейські з’ясували, що потерпілим є 35-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що чоловікові були спричинені кілька вогнепальних поранень з невстановленої зброї", - йдеться у повідомленні.

О 23:10 на території Херсона та прилеглих до міста районів ввели в дію поліцейську операцію "Сирена".

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, у Києві біля центрального залізничного вокзалу виникла стрілянина. Унаслідок конфлікту жінка отримала незначне тілесне ушкодження.

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