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У Лозовій на Харківщині спалили машину кандидату в мери від "Слуги народу"

Lexus RX зареєстрований на дружину Олексія Криворучка.

У Лозовій на Харківщині спалили машину кандидату в мери від "Слуги народу"

У Лозовій Харківської області в ніч на 9 жовтня невідомі спалили автомобіль дружини кандидата в мери від "Слуги народу".

Пресслужба обласної поліції інформує, що близько 03:20 надійшло повідомлення від 42-річного чоловіка про те, що на стоянці біля одного з будинків у місті Лозова невідомі підпалили автомобіль Lexus RX, який зареєстрований на його дружину.

"Відомо, що чоловік власниці транспортного засобу «Lexus RX» є кандидатом на посаду міського голови", - сказано в повідомленні.

Внаслідок пожежі частково пошкоджені автомобілі ВАЗ-2103 та Toyota Camry, які були припарковані поруч Lexus. Ніхто з громадян не постраждав.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

За даними KHARKIV Today, спалене авто зареєстровано на дружину кандидата в мери Лозової Олексія Криворучка.

"Це підпал. Пов’язую з виборами. Мені сказали, що на камерах є цьому підтвердження", - повідомив він у коментарі виданню.

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня у Миколаєві невідомі спалили машину кандидата в депутати від "Слуги Народу" Дениса Жела.

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