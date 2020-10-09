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СБУ попросила Google та Apple заблокувати заборонені російські додатки

Російські соцмережі заборонені в Україні з 2017-го.

СБУ попросила Google та Apple заблокувати заборонені російські додатки
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки України ініціювала блокування заборонених російських додатків на електронних майданчиках Google та Apple.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України звернулася до іноземних компаній "Google, LLC" і "Apple Inc." щодо поширення на їхніх сервісах "Play Market" і "App Store" мобільних додатків, у тому числі російських соцмереж, розроблених юридичними особами, стосовно яких діють економічні та інші обмежувальні санкції", - сказано в повідомленні.

Крім того, СБУ просить Міністерство закордонних справ поінформувати іноземних партнерів, які працюють на території нашої держави, про дотримання вимог чинного законодавства.

Російські соцмережі "ВКонтакте", "Одноклассники", а також сервіси Mail.Ru Group заборонені в Україні з 2017 року.

У вересні представники "ВКонтакте" заявили про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України шляхом внесення змін у код додатка.

15 вересня в РНБО нагадали, що додаток "ВКонтакте" збирає дані українських користувачів для спецслужб РФ

Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО візьме та облік та перевірятиме на поширення російського контенту українських користувачів "ВКонтакте".

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