У компанії очікують збільшення державного замовлення на цей вид боєприпасів.

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" завершила випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, виготовлених для потреб Міністерства оборони.

Про це повідомляє держконцерн "Укроборонпром".

Зазначається, що вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам і високим стандартам якості.

Наразі ракети готові до дострокової передачі замовнику. А в компанії очікують збільшення державного замовлення на цей вид боєприпасів.

PC-80 – некерований реактивний снаряд повітряного базування з кумулятивно-осколковою бойовою частиною. Призначений для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, САУ, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках, живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей.

Ракети РС-80 можуть застосовуватися не тільки для комплектації авіації, а також у складі озброєння перспективних наземних платформ і навіть на десантно-штурмових катерах.

Нагадаємо, раніше РС-80 пройшли випробування з наземних платформ, вертольотів і літаків, за результатами яких було визнано їхню відповідність основним тактико-технічним характеристикам. Таким чином, проведення державних випробувань цих ракет, що є обов'язковою умовою прийняття цих ракет на озброєння ЗСУ, перебуває на фінальній стадії.