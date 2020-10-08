На автодорозі М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю семи автомобілів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася біля повороту на село Мирне у Миколаївському районі. Відбулось зіткнення п'ятьох вантажних (два RENAULT Premium, два MAN, один DAF) та двох легкових автомобілів (KIA Carens та FORD Mondeo).

Фото: mk.dsns.gov.ua

На місце автопригоди прибули рятувальники та пожежні. З'ясувалось, що водій RENAULT Premium заблокований понівеченими елементами авто. За допомогою спецобладнання співробітники ДСНС звільнили чоловіка та передали його медикам.

Також надзвичайники змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини.

Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у вересні на дорозі "Київ-Чоп" на Львівщині після масштабної ДТП було заблоковано рух транспорту.