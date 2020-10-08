На автодорозі М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю семи автомобілів.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Аварія сталася біля повороту на село Мирне у Миколаївському районі. Відбулось зіткнення п'ятьох вантажних (два RENAULT Premium, два MAN, один DAF) та двох легкових автомобілів (KIA Carens та FORD Mondeo).
На місце автопригоди прибули рятувальники та пожежні. З'ясувалось, що водій RENAULT Premium заблокований понівеченими елементами авто. За допомогою спецобладнання співробітники ДСНС звільнили чоловіка та передали його медикам.
Також надзвичайники змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини.
Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, у вересні на дорозі "Київ-Чоп" на Львівщині після масштабної ДТП було заблоковано рух транспорту.