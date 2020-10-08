МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Киргизстану

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію слід невідкладно звертатися на "гарячу лінію" посольства.

Міністерство закордонних справ України рекомендує тимчасово утриматися від подорожей до Киргизстану - до стабілізації ситуації.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"У зв’язку з акціями протесту, що тривають у Киргизькій Республіці, та ускладненням безпекової ситуації на тлі сутичок між протестувальниками та правоохоронцями Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від подорожей до Киргизстану - до стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

МЗС також радить громадянам України, які перебувають на території Киргизстану, бути пильними та обережними, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях та акціях протесту, не сперечатися з місцевим населенням на теми внутрішньополітичної ситуації в країні, стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади.

"У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю або здоров’ю громадянам України слід невідкладно звертатися на "гарячу лінію" Посольства України в Киргизькій Республіці за тел.: +996 701 88 84 63, адреса електронної пошти: emb_kg@mfa.gov.ua. Або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України за тел.: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua", - додали в МЗС.

Нагадаємо, у столиці Киргизстану Бішкеку 5 жовтня розпочався безстроковий мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування 4 жовтня і провести перевибори. Мітингувальники захопили "Білий дім", а також будівлі Державного комітету нацбезпеки і громадської ТРК.

6 жовтня ЦВК скасувала результати парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, за медичною допомогою звернулася понад тисяча осіб, одна людина від отриманих травм померла.

Сьогодні Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента і прем'єра країни і вирішив закрити кордон.