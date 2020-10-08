Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента і прем'єра країни і вирішив закрити кордон

Місце знаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідоме. Рада безпеки країни ухвалила рішення про закриття кордону.

Про це повідомив заступник голови Ради безпеки Киргизстану Омурбек Суваналієв, передає Интерфакс.

За його словами, перші особи країни не з'являлися на публіці з початку акцій протесту. Було кілька звернень президента, опублікованих в інтернеті, але де вони записані, невідомо.

Суваналієв додав, що політична ситуація в країні залишається напруженою.

"Політичні партії не можуть домовитися. Ми вживаємо всіх заходів із силовим блоком, щоб не допустити зіткнень. Партії повинні сісти за стіл переговорів, щоб не дестабілізувати обстановку", - сказав заступник голови Радбезу Киргизстану.

Водночас у пресслужбі Жеенбекова агентству заявили, що президент перебуває у Бішкеку і "особисто проводить переговори з політичними силами".

Нагадаємо, у столиці Киргизстану Бішкеку 5 жовтня розпочався безстроковий мітинг проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування 4 жовтня і проведення перевиборів. Мітингувальники захопили "Білий дім", а також будівлі Державного комітету нацбезпеки і громадської ТРК.

6 жовтня ЦВК скасувала результати парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, за медичною допомогою звернулися понад тисячу осіб, одна людина від отриманих травм померла.