Європарламент відкрив дорогу для експорту насіння з України до ЄС

Європарламент підтримав внесення змін до законодавства ЄС, які дозволять Україні експортувати насіння до Євросоюзу.

За рішення про визнання еквівалентності насіння зернових в Україні проголосував 491 євродепутат, 159 - були проти, ще 47 - утрималися.

Ці результати оголосили на пленарному засіданні Європарламенту в четвер, 8 жовтня, повідомляє DW. Голосування відбувалося напередодні.

У поясненні до рішення додається, що його ухвалення сприятиме збільшенню торгівлі між Україною та ЄС. "Інвестуючи у виробництво насіння в Україні, компанії з ЄС намагаються диверсифікувати зони свого виробництва насіння в усій Європі, аби знизити ризики вирощування лише в одній кліматичній зоні", - додається у документі.

Це рішення ще має підтримати Рада ЄС. У разі позитивного голосування в Раді ЄС воно набуде чинності на 20-й день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Євросоюз визнає національні умови вирощування та сертифікації насіння у низці третіх країн як еквівалентні тим, що діють на території об'єднання. Досі України не було у цьому списку, через що вона не може експортувати насіння зернових до Євросоюзу. Київ звернувся до Єврокомісії з проханням додати країну в список.

Після цього, у 2015 році, Єврокомісія провела перевірку стандартів, які застосовуються в Україні. За підсумками цього аудиту було зроблено висновок, що польові інспекції врожаїв насіннєвих культур, відбір проб, тестування та офіційного контролю насіння зернових здійснюється належним чином.

Раніше в Мінекономіки повідомляли, що експорт повернувся на докризовий рівень.