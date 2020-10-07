У Німеччині розпочався суд у справі про вбивство чеченця з "розстрільного списку" на замовлення уряду РФ

У Берліні відбулося перше засідання Вищого земельного суду, який розглядає справу про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі). У середу, 7 жовтня, зачитали текст обвинувачення.

Федеральна прокуратура обвинувачує 55-річного громадянина РФ Вадима Соколова (відомого також як Вадим Красіков) у скоєнні вбивства в берлінському парку з пістолета з глушником, передає DW.

Як заявив федеральний прокурор Рональд Ґеорґ, завдання "ліквідувати жертву" підозрюваний отримав від влади Російської Федерації. Вбивство було скоєно "підступним чином, з корисливих мотивів або інших ницих спонукань", зазначив він.

Прокурор вказав, що обвинувачений використав підроблений паспорт для отримання шенгенської візи та в'їзду до Німеччини. У серпні 2019 року він прибув з Москви до Парижа, звідти - до Варшави, а згодом - до Берліна. У столиці Німеччини він на велосипеді наблизився до жертви ззаду. Спочатку він вистрілив в Хангошвілі з пістолета Glock у верхню частину тулуба, а після того як той упав на землю - двічі в голову. Під час спроби втечі підозрюваного затримали.

Суддя вказав, що у німецької влади немає даних про справжнє ім'я обвинуваченого, тому на процесі до нього звертатимуться "пане підозрюваний". Все сказане під час судових слухань будуть перекладати на російську мову два судових перекладачі.

Перше засідання тривало трохи менше години. 8 жовтня опитають свідків вбивства Хангошвілі. Процес проходить за дотримання жорстких заходів безпеки. Підозрюваний у скоєнні злочину перебуває в ізоляторі, адреса якого засекречена.

Зелімхан Хангошвілі був застрілений 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен. Росія раніше оголосила його в розшук за обвинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як в 2015 році в Грузії на нього було скоєно черговий замах. Ймовірного вбивцю затримали в Берліні того ж дня. Ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. За даними порталу The Insider, Вадим Соколов - насправді пов'язаний зі структурами ФСБ Вадим Красіков, якого Росія оголошувала в розшук через Інтерпол в 2014 році.

Хангошвілі був польовим командиром під час Другої чеченської війни. Він воював на боці Шаміля Басаєва і Абу Валіда, пізніше - Аслана Масхадова. З 2002 року Хангошвілі був у російському розшуку за підозрою в тероризмі. За словами голови Німецько-кавказького товариства Еккехарда Мааса, він перебував у розстрільному списку чеченців, що живуть за кордоном.

Федеральна прокуратура Німеччини і Федеральне відомство з кримінальних справ ФРН у червні 2020 року вийшли на слід другого ймовірного співучасника вбивства Хангошвілі - росіянина з паспортом на ім'я Романа Давидова. The Insider з'ясував, що його справжнє ім'я - Роман Дем'янченко. Раніше він був співробітником ФСБ - оперативником підрозділу "Вимпел".