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Германия пригрозила России новыми санкциями из-за убийства Хангошвили

Ранее прокуратура ФРГ обвинила Москву в заказном убийстве.

Германия пригрозила России новыми санкциями из-за убийства Хангошвили
Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас пригрозил России новыми санкциями в связи с убийством чеченца Зелимхана Хангошвили в августе прошлого года.

"Федеральное правительство оставляет за собой право на дальнейшие шаги по этому делу", - заявил он в четверг, 18 июня, в Вене.

Ранее Федеральная прокуратура обвинила Россию в заказном убийстве, отмечает DW.

По словам Маса, российский посол в тот же день "приглашен" в МИД Германии. Глава внешнеполитического ведомства назвал ситуацию "исключительно серьезной", которая "непременно" должна быть расследована в рамках судебного процесса. Он указал на то, что уже в начале следственных действий из ФРГ были высланы два российских дипломата.

Напомним, что в августе 2019 года в Берлине в парке Малый Тиргартен был убит чеченец Зелимхан Хангошвили. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. С 2002 года Хангошвили был в российском розыске по подозрению в терроризме. По словам председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса, он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.

Убийцу задержали, он оказался гражданином России, приехал в Берлин незадолго до совершения преступления. Прокуратура сообщила, что вину он не признал, а показания давать отказался.

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