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Прокуратура ФРГ предъявила россиянину обвинение в убийстве бывшего чеченского полевого командира по заказу правительства РФ

Считается, что мотивом стало "вражеское отношение" Хангошвили к российской власти. 

Прокуратура ФРГ предъявила россиянину обвинение в убийстве бывшего чеченского полевого командира по заказу правительства РФ
Фото: EPA/UPG

Генпрокуратура ФРГ предъявила россиянину обвинение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине в августе 2019. В обвинении говорится, что преступление было выполнено по заказу правительства России, пишет Bloomberg.

"Государственные образования в центральном правительстве Российской Федерации дали распоряжение обвиняемому ликвидировать жертву убийства, гражданина чеченской национальности Грузии", - говорится в документе. 

По мнению стороны обвинения, мотивом убийства стало "вражеское отношение" Хангошвили к российской власти. 

Предполагается, что дело может обострить отношения между Россией и Германией. 

Напомним, что в августе 2019 года в Берлине в парке Малый Тиргартен был убит чеченец Зелимхан Хангошвили. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. С 2002 года Хангошвили был в российском розыске по подозрению в терроризме. По словам председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса, он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.

Убийцу задержали, он оказался гражданином России, приехал в Берлин незадолго до совершения преступления. Прокуратура сообщила, что вину он не признал, а показания давать отказался.

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