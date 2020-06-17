Экспорт вооружений из Германии поставил 10-летний рекорд

Общая стоимость экспортированных из Германии вооружений в 2019 году превысила 8 млрд евро, что является рекордом за последние 10 лет.

Об этом говорится в отчете министерства экономики ФРГ по экспорту вооружений за 2019 год, передает Deutsche Welle.

"Для сравнения: общая стоимость разрешенных к экспорту вооружений в 2018 году составила в Германии 4,82 млрд евро. Средний годовой показатель по экспорту вооружений за последние пять лет в стране составил 6,76 млрд евро",- приводит издание цитату информагентства AFP.

По данным министерства экономики Германии, 55,9% от объема экспорта вооружений в 2019 году пришлось на страны ЕС и НАТО, а также приравниваемые к ним государства, с которым Германия поддерживает особенно тесное сотрудничество в сфере безопасности.

В то же время на так называемые "третьи страны" в 2019 году пришелся объем экспорта вооружений в размере 3,53 млрд евро, что примерно соответствуют среднему показателю по последние пять лет.

Основными покупателями немецкого вооружения из числа "третьих стран" в 2019 году были Алжир (847 млн евро), Египет (802 млн евро), а также Южная Корея (373 млн евро), ОАЭ (257 млн евро) и Катар (236 млн евро ).

При этом в Министерство экономики Германии подчеркивает, что общая стоимость заказов на экспорт не является подходящей фактором для определения приоритетов политики по контролю над экспортом. Главное в этом вопросе - учесть тип экспортируемого товара и его назначение. Так, под категорию вооружений подпадают не только танки и оружие, но и санитарные транспортные средства, а также приборы для поиска и обезвреживания мин.

Напомним, в феврале Германия дополнительно выделила Украине 4 млн евро на гуманитарную помощь.