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США выслали в Россию хакера, осужденного за кражу ​более $850 тыс. со счетов в американских банках

Суд Нью-Йорка в прошлом году приговорил Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы.

США выслали в Россию хакера, осужденного за кражу ​более $850 тыс. со счетов в американских банках
Станислав Лисов
Фото: скриншот из видео

Российский программист Станислав Лисов, осужденный в 2019 году в Нью-Йорке за кражу более 850 тысяч долларов со счетов в американских банках, вернулся на родину.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В консульстве РФ подтвердили, что в среду, 17 июня, Лисов вылетел из Нью-Йорка в Москву самолетом "Аэрофлота".

По данным американских властей, Лисов причастен к распространению компьютерного вируса NeverQuest, с помощью которого группа хакеров похищала банковские данные.

В январе 2017 года Лисова задержали в аэропорту Барселоны на основании ордера Интерпола, выданного США. В январе 2018 года россиянина экстрадировали из Испании в Соединенные Штаты.

В феврале 2019 года в ходе судебного разбирательства Лисов сознался в сговоре с целью совершить хакерскую атаку. В ноябре 2019 года суд Нью-Йорка приговорил его к четырем годам лишения свободы за кражу 855 тысяч долларов со счетов в американских банках. Кроме этого, россиянина обязали выплатить около 500 тысяч долларов штрафа.

В качестве срока лишения свободы суд зачел Лисову время пребывания под стражей в Испании с января 2017 года.

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