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Лукашенко пригласил Зеленского в Гродно и подарил вышиванку

Осенью состоится третий Форум регионов Украины и Беларуси.

Встреча Зеленского и Лукашенко в 2019 году
Фото: president.gov.ua
Встреча Зеленского и Лукашенко в 2019 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Владимира Зеленского посетить третий Форум регионов Украины и Беларуси, который состоится в октябре в Гродно.

Об этом сообщило посольство Беларуси по итогам встречи посла Игоря Сокола с заместителем главы Офиса президента Игорем Жовквой.

Посол Игорь Сокол (справа) и Игорь Жовква
Фото: ukraine.mfa.gov.by
Посол Игорь Сокол (справа) и Игорь Жовква

"Украинской стороне передано приглашение президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов", - сообщили в посольстве.

Посол также передал супругам Зеленским белорусские вышиванки как ответный подарок от Лукашенко.

Также Лукашенко направил Зеленскому послание, в котором отметил, что белорусская вышивная кашуля "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь, и близость" украинского и белорусского народов.

Напомним, первый Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Второй Форум регионов состоялся в начале октября в Житомире. На нем уже присутствовал Владимир Зеленский. На форуме подписали два межправительственных соглашения и 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве.

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