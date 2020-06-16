Лукашенко пригласил Зеленского в Гродно и подарил вышиванку

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Владимира Зеленского посетить третий Форум регионов Украины и Беларуси, который состоится в октябре в Гродно.
Об этом сообщило посольство Беларуси по итогам встречи посла Игоря Сокола с заместителем главы Офиса президента Игорем Жовквой.
"Украинской стороне передано приглашение президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов", - сообщили в посольстве.
Посол также передал супругам Зеленским белорусские вышиванки как ответный подарок от Лукашенко.
Также Лукашенко направил Зеленскому послание, в котором отметил, что белорусская вышивная кашуля "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь, и близость" украинского и белорусского народов.
Напомним, первый Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.
Второй Форум регионов состоялся в начале октября в Житомире. На нем уже присутствовал Владимир Зеленский. На форуме подписали два межправительственных соглашения и 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве.