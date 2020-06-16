МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
В Киеве директор школы скрывала свое заражение коронавирусом и контактировала с большим количеством людей
В Киеве директор школы скрывала свое заражение коронавирусом и контактировала с большим количеством людей
В Украине возобновилось международное авиасообщение
В Украине возобновилось международное авиасообщение
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
ГлавнаяМир

Число жертв коронавируса в мире превысило 436 тыс. человек

Инфицированы - более 8 млн человек.

Число жертв коронавируса в мире превысило 436 тыс. человек
Фото: EPA/UPG

Число жертв коронавируса COVID-19 в мире достигло 436 тыс. 899 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 505.

Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии - 8 млн 034 тыс. 461 инфицированный COVID-19, прирост за сутки составил 121 тыс. 480, излечились - более 3,8 млн. человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 113 тыс. 901 (116 тыс. 127 скончавшихся), Бразилии - 888 тыс. 271 (43 тыс. 959), Индии - 332 тыс. 424 (9 тыс. 900), Великобритании - 298 тыс. 315 (41 тыс. 821), Испании - 244 тыс. 109 (27 тыс. 136), Италии - 237 тыс. 290 (34 тыс. 371), Перу - 232 тыс. 992 (6 тыс. 860), Франции - 194 тыс. 305 (29 тыс. 439), Иране - 189 тыс. 876 (8 тыс. 950), Германии - 187 тыс. 682 (8 тыс. 807), Турции - 179 тыс. 831 (4 тыс. 825), Чили - 179 тыс. 436 (3 тыс. 362), Мексике - 150 тыс. 264 (17 тыс. 580), Пакистане - 144 тыс.478 (2 тыс. 839), Саудовской Аравии - 132 тыс. 048 (1 тыс. 011), Канаде - 100 тыс. 736 (8 тыс. 228).

Напомним, ранее Минздрав Украины обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также