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В Черновицкой области число инфицированных коронавирусом превысило 4 тысячи

В мэрии одного из райцентров COVID-19 обнаружили у 10 сотрудников.

В Черновицкой области число инфицированных коронавирусом превысило 4 тысячи
Фото: EPA/UPG

В Черновицкой области количество инфицированных коронавирусом превысило четыре тысячи.

Об этом вечером 15 июня сообщил глава областной госадминистрации Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 15 июня, официально подтверждено еще 55 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4019 человек", - сказал глава ОГА.

Осачук сообщил, что 15 июня еще 23 жителя области выздоровели от коронавирусной болезни.

"23 буковинцев сегодня победили COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов. Думать о том, что инфекция исчезла, пока нельзя. К желанному освобождение от карантина мы еще не так близко", - добавил он.

Также сегодня коронавирус обнаружили у 10 работников Сторожинецкого городского совета.

После того как в городском совете COVID-19 заболели несколько сотрудников, тестирование прошли около 30 контактных работников. У 10 человек подтвердили наличие инфекции, еще несколько человек ждут результатов, пишет Молодой буковинец.

Как сообщалось, число заболевших коронавирусом в области превысило 3 тыс. 23 мая.

По официальным данным, Черновицкая область и Киев лидируют по числу выявленных случаев COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в Украине приближается к 32 тысячам. С начала пандемии умер 901 пациент, более 14 тысяч человек уже выздоровели.

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