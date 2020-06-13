В Украине усилят проверки магазинов, рынков и транспорта из-за рекордной статистики по коронавирусу

В связи с рекордным увеличением новых случаев коронавируса в Украине планируют усилить контроль соблюдения мер адаптивного карантина.

Об этом президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и представители Кабмина говорили во время селекторного совещания в субботу, передает сайт главы государства.

«Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом министров», - сказал Зеленский.

Президент выразил обеспокоенность количеством заболевших.

«Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», - возмутился Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

За усиление проверок выступил также премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью контроля адаптивного карантина.

«Причины для паники нет, но есть «колокольчики», которые требуют реакции», - высказался глава Кабмина.

По его словам, международный опыт показывает действенность административной ответственности.

Глава Нацполиции Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решение о штрафах на 4,5 млн грн.

Напомним, три дня подряд в Украине фиксируют рекордно большую суточную статистику по коронавирусу. 12 июня COVID-19 подтвердили у 753 человек, это самое большое суточное количество случаев коронавируса с начала пандемии. В общем COVID-19 в Украине заразились более 30 тысяч человек.



Глава Минздрава не исключил возвращение к жесткому карантину.