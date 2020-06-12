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В Украине почти не растет количество активных случаев COVID-19

Число активных госпитализированных снизилось на 0,5%. 

В Украине почти не растет количество активных случаев COVID-19
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

По состоянию на 12 июня количество активных подтвержденных случаев COVID-19 в Украине увеличилось на 0,7% или 102 человека. Общее количество активных больных - 15 316, говорится в данных Мониторинга ситуации с количеством госпитализированных лиц с подозрением и подтвержденными случаями заболевания в Украине Национальной службы здоровья Украины.

Общее количество госпитализированных за все время пациентов составляет 21 862 (показатель вырос на 0,3% или 58 человек за минувшие сутки). При этом число активных госпитализированных снизилось на 0,5% и составило 3289 человек (на 18 меньше, чем днем ранее). 

Фото: nszu.gov.ua

Количество выздоровевших увеличилось на 1,7% и составило 13 567 человек. Смертность выросла на 0,7%.

В Киеве прирост активных подтвержденных случаев коронавируса по состоянию на 11 июня составил 0,2% (+6 человек). Число активных больных составило 2549 человек. 

При этом по данным на 11 июня, когда был зафиксирован антирекорд по суточному количеству заболевших, прирост подтвержденных случаев составил 2%, активных госпитализированных - 1,3%, активных подтвержденных - 2,1%. 

Показатель активных случаев рассчитывается как соотношение новых подтвержденных случаев минус количество летальных исходов и пациентов, которые выздоровели, в сравнении с данными предыдущих суток. 

Напомним, что в Украине второй день подряд фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. За минувшие сутки по состоянию на утро пятницы зафиксировано 683 новых инфицированных. За 10 июня подтвердили 689 случаев. 

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