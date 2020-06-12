С 15 июня откроют все КПВВ на админгранице с Крымом

Будет возобновлена работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Сегодня на внеочередном заседании правительства было принято решение возобновить работу всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, с 15 июня будет возобновлена работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Для граждан, которые пересекают админграницу, отменяется обязательная обсервация, однако, обязательным остается необходимость соблюдать против эпидемиологических требований - это контроль температуры тела и использования защитных масок и перчаток.

Кроме того, все, кто пересекают границу, дают письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс гривен.

Напомним, работа КПВВ была ограничена в связи с карантинными ограничениями.