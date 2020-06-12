АмЧам мне друг, но что-то надо делать

Что общего между Американской торговой палатой и Коммунистической партией Китая? На первый взгляд, ничего. Это в КНР бизнес не может пойти против политического курса, а связанным с государством компаниям легче работается. По меньшей мере, у многих сложился именно такой стереотип.

АмЧам же - это крестоносцы демократии в бизнесе, адвокаты предприятий в дискуссиях с государством, "содействующие развитию стабильных, прозрачных и справедливых правил" предпринимательства в Украине.

Но, к сожалению, в работе этой уважаемой мной организации просматривается неоднозначная тенденция, которая вряд ли помогает украинскому деловому сообществу приблизиться к идеальной модели экономических отношений.

Один звоночек прозвенел в начале прошлого года и остался практически незамеченным для большинства бизнесменов. Из ACC исключили компанию Х. Без каких-либо объяснений. Просто поставили перед фактом. Сугубо по политическим мотивам.

До этого стороны обсуждали различные проекты по партнерству. Участвовали в совместных мероприятиях. Регулярно платились взносы. И вдруг от предприятия отвернулись, как от "врага народа".

Парадокс заключался в том, что из элитного клуба исключили бренд, который служит примером успешного развития бизнеса и помогает вывести украинскую экономику на новый уровень. А некоторым активным участникам палаты "отверженные" обеспечили развитие такими темпами, которые вряд ли смогли бы гарантировать другие подрядчики. В общем, наказали невиновного. Но все промолчали. Такой себе сюжет по мотивам "Пышки" Ги де Мопассана на бизнес-лад.

Абсурдность и кулуарность решения подтверждались ещё и тем, что компания Х продолжала участвовать в семинарах для членов АмЧам, наверняка, просто из-за незнания организаторами вынесенного ей политического приговора.

Фото: Global Office

Второй эпизод произошёл в конце мая этого года. По сообщению мобильного оператора lifecell, члена АСС, палата направила письмо Минюсту с просьбой отложить регистрацию решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, о снижении платы, которую компании перечисляют друг другу за то, что их абоненты звонят на сети конкурентов. Обращались не к НКРСИ на этапе рассмотрения вопроса, а к госоргану, который не разбирается в сути проблемы, но без которого документ не вступит в силу.

О чем разговор? Экономическое обоснование ставки терминации найти сложно - она в разы выше себестоимости. Даже в богатой Европе можно найти страны, где эта такса находится на уровне с Украиной. В Великобритании, например, платят примерно 15 копеек, у нас - 12 копеек.

Согласно данным TeleGeography GlobalComms, средний показатель ставки мобильного интерконнекта в мире упал с 2010 до 2019 года в 3,5 раза. И тенденция на снижение продолжается, так как она стимулирует абонентов активнее пользоваться связью. В конечном итоге отрасль выигрывает.

Украина пять лет поэтапно идёт к снижению платы за соединение до уровня себестоимости и находится в мировых трендах. Этот показатель у нас снизился с 2015 года втрое.

НКРСИ в мае приняла решение в очередной раз уменьшить расчётную таксу за терминацию мобильного трафика с января 2021 года до 8 копеек за минуту. И это при том, что себестоимость услуги оценивается в 3-6 копеек.

"Потери" компаний мобильной связи от такого снижения составляют 800 млн грн в год. Большую часть этой суммы приходится на "Киевстар" и "Vodafone Украина", которые первыми вышли на рынок, активно развивались, в том числе, благодаря близости к власти, и теперь собирают "десятину" с абонентов конкурентов. Lifecell, самый молодой игрок, считает это не совсем справедливым.

Доходы, понятно, терять не хочется, поэтому началась масштабная кампания против решения НКРСИ.

К сожалению, в неё включилась и Американская торговая палата. Возможно, это поясняется тем, что в совет директоров АмЧам входит представитель "Киевстара", которому было проще донести свою позицию руководству палаты?

О каких справедливых правилах ведения бизнеса можно говорить, если из-за завышенной ставки интерконнекта у разных операторов совершенно разные возможности по работе с клиентами? За счёт чего, например, проводят выгодные замены подержанных телефонов на новые, удерживая тем самым абонентов?

Да, стоимость звонков на сети конкурентов спрятана в запутанных тарифах. Но это не значит, что люди уже выбирают компанию связи, независимо от того, на какие номера им придется звонить чаще.

Неужели в АмЧам наивно полагают, что своим письмом могут что-то заблокировать? Если Минюст все-таки не зарегистрирует решение регулятора, то, очевидно, что совершенно по другим соображениям. А вот при этом вполне могут прикрыться позицией палаты, используя её "втемную". Но это будет уже другая история, которая потребует иных аргументов и проведения историко-географических параллелей.

Уже эти два примера показывают, что на работу Американской торговой палаты все больше влияет политика, а некоторые решения принимаются непрозрачно и в интересах отдельных компаний, а не рынка в целом. Очевидно, что главная задача подобных ассоциаций заключается все же не в отстаивании интересов "чемпионов", а в формировании общей позиции отрасли на базе международной экспертизы и честной конкуренции.

И наивно думать, что никто не замечает, когда письмами бизнес-объединений пытаются давить на власть в пользу крупных компаний. Вероятно, уже настало время говорить об этом вслух, чтобы искоренить подобную практику.