На зв’язку зі Сходом: як перший у світі віртуальний форум ініціює загальноукраїнський діалог

“Час поговорити”: ми вирішили організувати перший у світі віртуальний форум “На кордонах”, який стане платформою для загальнонаціонального діалогу про майбутнє України. Захід відбудеться 13-14 червня у спеціально створеному ігровому просторі - для участі необхідні лише бажання, комп’ютер, підключення до мережі та реєстрація.

Нині не найлегші часи для України: через військову агресію Російської Федерації на Сході тисячі українців втратили своїх рідних, домівки і навіть відчуття власної ідентичності. З іншого боку, в радянський та пострадянський період багато жителів східних регіонів русифікувалися, навіть не встигнувши відчути, як це - бути українцями. Розімкнути це замкнуте коло можна лише спільними зусиллями і відвертим національним діалогом.

Саме тому ми, у Фундації соціальних інновацій “З країни в Україну” спільно з проєктом USAID "Демократичне врядування у Східній Україні" (DG East), вирішили організувати форум “На кордонах” й акцентувати на питанні ідентичності - як персональної, так і національної. Розмови про ці надважливі теми відбуватимуться в абсолютно різних форматах: панельні дискусії, ток-шоу, лекції та майстер-класи. Програма передбачає сім основних напрямків: “Персональна ідентичність”, “Ідентичність громад”, “Національна ідентичність”, “Бізнес та громада”, “Освіта як друге народження людини”, “Здоров`я як колективна відповідальність”, “Культура як національна безпека”.

Форум нової доби «На кордонах» - унікальна за багатьма параметрами подія. Окрім формату та підходу до роботи із сенсами, захід унікальний ще й тим, що 75% учасників є мешканцями Донецької та Луганської областей і саме вони візьмуть участь у обговоренні речей загальнонаціонального значення, понять, які важливі для кожного українця. Там, на Сході, сьогодні гартується майбутнє Києва, Одеси, Львова. А форум “На кордонах” має амбіцію стати майданчиком для формування взаєморозуміння між українцями і пошуку спільних точок дотику.

Сьогодні часто чуємо про відчуття вторинності, меншовартості, яке виникає у жителів регіонів, зокрема жителів Сходу, у всеукраїнському контексті й дискурсі. Мовне питання відіграло в цьому важливу роль, адже без мови немає нації, та все ж таки не це стало головною проблемою. Українці на Сході відчувають, що решта країни ставиться до них із підозрою, а іноді навіть звинувачує їх у тому, що вони не спромоглися протистояти агресії і війні, яку розв’язала Росія. Звісно, такі розмови - плідне поле для спекуляцій політиків-популістів та різного роду авантюристів.

Останніми роками великі українські та міжнародні організації почали сприяти вирішенню цієї ситуації й співпрацювати переважно із невеликими громадами Сходу, адже великі урбаністичні, окрім Маріуполя, опинилися в окупації. Такі проєкти та заходи мають на меті залучення й інтеграцію Сходу, але водночас й “капсулюють” східні регіони у “не дуже правильних українців”. Звісно, цього ніхто не має на увазі під час дизайну програм, але сприйняття залишається саме таким.

Кількість активістів, що створюють проукраїнські громадські організації на Сході зростає. Проте все ще відчувається певний страх і загнаність, ніби у своїх патріотично налаштованих громадах вони знаходяться у ворожому оточенні. І досі люди, які не бояться активно висловлювати свою громадянську позицію перебувають у меншості у своїх громадах, тому бояться навколишньої ворожості антиукраїнського середовища. Хоча, насправді, ситуація давно змінилася і ці побоювання не відповідають дійсності.

Згідно з дослідженнями 2016 року, вороже налаштованих стосовно України громадян статистично дуже мало - менше 2%. А за результатами опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, у серпні 2019 року, у всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%: на Заході їх 86%, у Центрі – 85%, на Сході – 79%, на Півдні – 78%.

Сьогодні у більшості міст на Сході, таких як Краматорськ, Слов’янськ або Сєвєродонецьк абсолютно безпечно позиціонувати себе як патріота і говорити українською. Їх мешканці реагують на українську мову і на висловлення проукраїнської позиції позитивно.

Це ще раз підтверджує, що люди зі сходу України потребують точно такого ж активного залучення у загальнонаціональні процеси, як і люди з будь-якого іншого регіону країни. І, на жаль, поки що таких можливостей не так багато. Форум “На кордонах” започатковує цю традицію.