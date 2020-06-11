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На Донбассе за сутки открывали огонь 14 раз, ранены двое военных

За текущие сутки ранен один украинский защитник. 

На Донбассе за сутки открывали огонь 14 раз, ранены двое военных
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки 10 июня вооруженные формирования России 14 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военных Объединенных сил получили ранения, говорится в сообщении Минобороны.

По защитникам Павлополя дважды стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибра (27 мин), станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с Тарамчуком враг применял БПЛА для сбрасывания выстрела ВОГ-17, по защитникам Авдеевки дважды стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Марьинки задействовали подствольные гранатометы.

Возле Луганского враг дважды применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы разных систем и пулеметы. Четыре раза российские наемники открывали огонь возле Хутора Вильный из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Троицким и Попасной - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало негативную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили вражескую активность", - добавили в Минобороны.

По данным разведки, 10 июня украинские военные ликвидировали двоих оккупантов.

С начала 11 июня вооруженные формирования России из снайперского вооружения стреляли неподалеку Чармалика. Возле Марьинки дважды применяли минометы калибра 82 мм и гранатометы, рядом с Новотроицким - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Один украинский военный получил ранение.

Напомним, что вчера после открытия КПВВ на линии разграничения оккупанты заблокировали пропуск граждан на временно оккупированную территорию. 

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