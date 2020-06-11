На Донбассе за сутки открывали огонь 14 раз, ранены двое военных

За текущие сутки ранен один украинский защитник.

За минувшие сутки 10 июня вооруженные формирования России 14 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военных Объединенных сил получили ранения, говорится в сообщении Минобороны.

По защитникам Павлополя дважды стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибра (27 мин), станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с Тарамчуком враг применял БПЛА для сбрасывания выстрела ВОГ-17, по защитникам Авдеевки дважды стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Марьинки задействовали подствольные гранатометы.

Возле Луганского враг дважды применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы разных систем и пулеметы. Четыре раза российские наемники открывали огонь возле Хутора Вильный из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Троицким и Попасной - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало негативную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов наши подразделения решительно подавили вражескую активность", - добавили в Минобороны.

По данным разведки, 10 июня украинские военные ликвидировали двоих оккупантов.

С начала 11 июня вооруженные формирования России из снайперского вооружения стреляли неподалеку Чармалика. Возле Марьинки дважды применяли минометы калибра 82 мм и гранатометы, рядом с Новотроицким - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Один украинский военный получил ранение.

Напомним, что вчера после открытия КПВВ на линии разграничения оккупанты заблокировали пропуск граждан на временно оккупированную территорию.