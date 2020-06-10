Сенцов обратился к Зеленскому с требованием справедливого расследования дела Шеремета

Украинский режиссер, бывший политзаключенный России Олег Сенцов написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому с требованием обеспечить справедливое расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Письмо Сенцов опубликовал на своей странице в фейсбуке.

"В 2014 году волонтеры и добровольцы стали особенно ценными мишенями для агрессора, нас начали преследовать. В 2019 году Вас избрали резидентом Украины, а преследования волонтеров и добровольцев продолжаются. Яркий пример - подозреваемые по «делу Шеремета»: волонтер - детский кардиохирург Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко; в оенная медсестра - Яна Дугарь", - написал он.

По мнению Сенцова, подчеркнул, что суды не могут быть объективными и независимыми, "поскольку еще 12 декабря 2019 года этих людей объявили убийцами".

"6 месяцев прошло с тех пор как 12 декабря 2019 на брифинге, проведенном МВД с Вашим участием, этих людей объявили «убийцами», и полиция озвучила свою версию событий. 6 месяцев общество наблюдает за этим делом", - подчеркнул Сенцов.

Напомним, 12 декабря 2020 года глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Организатором убийства следствие назвало музыканта Андрея Антоненко, увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера и медика Юлию Кузьменко и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По первоначальной версии следствия, Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года якобы Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

21 мая стало известно, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь изменили подозрения. Из мотивов преступления убрали "ультранационалистические идеи", изменив на то, что неустановленные лица действовали из личных мотивов "создания резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Дугарь, Антоненко и Кузьменко.

Антоненко теперь значится не как организатор, а как исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко якобы заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. В новом подозрении говорится, что они уничтожили машину Subaru, в которой находился Шеремет, и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку.

К подозрению в исполнении убийства добавили еще два подозрения - в уничтожении имущества (авто Шеремета) и хранении взрывчатки.

Позже "Слідство.Інфо" обвинило полицию в подтасовке данных о передвижении подозреваемых . Они заявили, что следователи полиции, которые занимаются делом об убийстве Павла Шеремета, сократили маршрут мужчины и женщины, подложивших взрывчатку под авто погибшего. По их мнению, это было сделано, чтобы версия правоохранителей выглядела убедительней.

1 июня МВД заявило о завершении досудебного расследования.