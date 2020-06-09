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В Авдеевке утром подорвался автомобиль ВСУ, 10 военнослужащих ранены, - Офис генпрокурора

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В Авдеевке утром подорвался автомобиль ВСУ, 10 военнослужащих ранены, - Офис генпрокурора
Фото: gp.gov.ua

В Авдеевке Донецкой области в результате подрыва автомобиля Вооруженных сил Украины были ранены 10 военнослужащих.

Об этом сообщается на сайте Офис генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 июня около 9:30 во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 УК (террористический акт).

Фото: gp.gov.ua

Напомним, что ни в утренней, ни в вечерней сводке штаба ООС о пострадавших в результате подрыва автомобиля военнослужащих не сообщалось.

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