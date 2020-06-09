В киевском метро пассажиры засняли на видео, как несколько подростков сначала решили проехаться между вагонами, а затем начали прыгать по крышам.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в фейсбуке.

Парней заметили пассажиры между станциями "Крещатик" и "Арсенальная" - они забрались на сопряжение между вагонами и какое-то время ехали так. Когда метро остановилось, один из пассажиров вышел наружу и вытащил их оттуда.

"Две "синие наклейки" решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и получить внимания от пассажиров метро. Лица почти хорошо видно, родителям этих пассажиров пламенный привет", - говорится в сообщении.

Судя по видео, подростки доехали до станции "Днепр" между вагонами, а затем взобрались на крышу.

Напомним, ранее в Киеве подросток получил удар током при попытке взобраться на крышу вагона.