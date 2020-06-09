Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований задержало инспектора полиции из поселка Лугины (Житомирская область) по подозрению в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре человека, включая 2-летнего ребенка.

Об этом говорится на сайте бюро.

Авария произошла на севере Житомирской области в районе села Скребеличи. Сотрудник полиции за рулем легкового автомобиля Mitsubishi выезжал на дорогу Т0617 Овруч - Словечно с второстепенного пути и не пропустил Daewoo Lanos. В результате столкновения погибли четыре человека, ехавшие в Daewoo. Еще одна пассажирка, а также сам полицейский были госпитализированы в местной больнице.

Там его задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

В случае, если его вину докажут, инспектору полиции будет грозить до 10 лет лишения свободы.