В Киеве умер волонтер Виталий Панич

Он был госпитализирован с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью.

Известный волонтер Виталий Панич умер 7 июня в реанимации Киевской городской клинической больницы №4, сообщила сопредседатель совета волонтеров при Министерстве обороны Анна Майборода.

"Смерть победила... В 20:10 после остановки сердца, реанимации мы его потеряли. Шок", - написала она в фейсбуке.

По ее словам, он был госпитализирован с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью. "Только небольшой круг знает, что Виталий перенес тяжелую операцию два года назад и жил с одной почкой", - сообщила Майборода.