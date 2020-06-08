Фото: facebook.com/alise.kool.5

В воскресенье, 7 июня, в Киеве на улице Заболотоного охранник Олега Ляшко подрезал другой автомобиль, а после стал угрожать пистолетом.

Об этом сообщила пользовательница фейсбука под именем Alise Kool.

"Сегодня 7.06.20 мы с моим мужем двигались на авто по ул.Заболотного, на отрезке парк Феофания – Арт Молл. Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате, данный неизвестный обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто", - написала она.

Она опубликовала видео инцидента, на котором видно, как оба водителя разговаривают, а потом один из мужчин, заметив съемку, достает из-за пояса пистолет.

Мужчину опознали как Евгения Стипанюка, охранника Олега Ляшко.

Фото: facebook.com/O.Liashko Олег Ляшко и Евгений Стипанюк

Обновление. Позже на фейсбук-странице Стипанюка появился комментарий в связи с этим событием. В нем он утверждает, что второй водитель угрожал ему ножом и "обещал зарезать".

"Поэтому действовал с точки зрения безопасности своей жизни и здоровья. Имею травматическое оружие с 2017 года. Надеюсь, Национальная полиция расследует этот инцидент по закону. Сейчас везде есть камеры и уверен, что они зафиксировали то, что мне накануне угрожали ножом. Надеюсь, можно будет идентифицировать также звук, чтобы было слышно, что говорит этот злоумышленник, который угрожал мне убийством. Правил дорожного движения я не нарушал - уверен, это тоже зафиксировали. Олег Ляшко никакого отношения к этому не имеет и не присутствовал во время этого инцидента", - написал Стипанюк.

Напомним, что Стипанюк впервые прославился в конце 2019 года в связи с дракой между Ляшко и депутатом Андреем Герусом. Тогда ему сообщили подозрение по ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 346 (пособничество в насилии над государственным деятелем) и избрали меру пресечения в виде личного поручительства. За Стипанюка поручились народные депутаты Алексей Кучеренко и Михаил Волынец.